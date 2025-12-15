ua en ru
"Ліквідація йде обережно". У ЗСУ розповіли, скільки росіян заблоковані у Куп'янську

Понеділок 15 грудня 2025 12:44
"Ліквідація йде обережно". У ЗСУ розповіли, скільки росіян заблоковані у Куп'янську Фото: у ЗСУ розповіли, скільки росіян заблоковані у Куп'янську (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові дуже обережно звільняють Куп'янськ Харківської області, щоб мінімізувати втрати. У місті заблоковано близько 200 російських солдат.

Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"За попередніми оцінками нашої розвідки, станом на кінець минулого тижня, перебувало 40 активних позивних у раціях. Це означає, що 40 людей активно використовують рацію, 40 унікальних користувачів рації", - зазначив Трегубов.

За його словами, зазвичай, десь одна рація на три особи, може, на чотири. Відповідно до цього рахується, що росіян у місті десь від 100 до 200. За оцінками, скоріш за все ближче до 200.

"Ситуація розвивається, бо росіяни зараз перебувають фактично заблоковані в місті, і відбувається їхнє поступове вичавлення. Було б просто завдавати ударів виключно по тих позиціях, де засіли росіяни, але це б могло спричинити цивільні жертви й зайві руйнування, чого не хочеться допускати", - додав начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил.

Також, з іншого боку, не хочеться допустити втрат з українського боку в міських штурмах. Зараз дії по ліквідації складу росіян у місті йдуть обережно.

Трегубов також додав, що навколо Вовчанська ворог намагається наступати. Українська оборона зараз вибудувана по річці Вовчій.

Водночас на Лиманському напрямку фіксується активний наступ росіян, зокрема у напрямку Лимана. На Великобурлуцькому напрямку ситуація відносно стабільна, поблизу Борової війська РФ також намагаються просунутися, але без успіхів.

Операція ЗСУ у Куп'янську

Нагадаємо, 12 грудня окупанти опинилися в оточенні в Куп'янську. Командування 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом.

Українським захисникам вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив Ювілейний. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.

Також українські військові у Куп'янську знищили газову трубу, через яку російські окупанти намагалися просочуватися до міста. Таким чином, шлях росіянам до міста перекрито.

Вторгнення Росії до України Куп'янськ Харків
