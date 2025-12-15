"Ліквідація йде обережно". У ЗСУ розповіли, скільки росіян заблоковані у Куп'янську
Українські військові дуже обережно звільняють Куп'янськ Харківської області, щоб мінімізувати втрати. У місті заблоковано близько 200 російських солдат.
Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
"За попередніми оцінками нашої розвідки, станом на кінець минулого тижня, перебувало 40 активних позивних у раціях. Це означає, що 40 людей активно використовують рацію, 40 унікальних користувачів рації", - зазначив Трегубов.
За його словами, зазвичай, десь одна рація на три особи, може, на чотири. Відповідно до цього рахується, що росіян у місті десь від 100 до 200. За оцінками, скоріш за все ближче до 200.
"Ситуація розвивається, бо росіяни зараз перебувають фактично заблоковані в місті, і відбувається їхнє поступове вичавлення. Було б просто завдавати ударів виключно по тих позиціях, де засіли росіяни, але це б могло спричинити цивільні жертви й зайві руйнування, чого не хочеться допускати", - додав начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил.
Також, з іншого боку, не хочеться допустити втрат з українського боку в міських штурмах. Зараз дії по ліквідації складу росіян у місті йдуть обережно.
Трегубов також додав, що навколо Вовчанська ворог намагається наступати. Українська оборона зараз вибудувана по річці Вовчій.
Водночас на Лиманському напрямку фіксується активний наступ росіян, зокрема у напрямку Лимана. На Великобурлуцькому напрямку ситуація відносно стабільна, поблизу Борової війська РФ також намагаються просунутися, але без успіхів.
Операція ЗСУ у Куп'янську
Нагадаємо, 12 грудня окупанти опинилися в оточенні в Куп'янську. Командування 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом.
Українським захисникам вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив Ювілейний. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.
Також українські військові у Куп'янську знищили газову трубу, через яку російські окупанти намагалися просочуватися до міста. Таким чином, шлях росіянам до міста перекрито.