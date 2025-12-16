ВСУ "минусовали" более 1100 оккупантов, подводную лодку врага и много дронов, - Генштаб

Враг за сутки, по состоянию на 16 декабря, потерял на фронте 1150 единиц живой силы. Также ВСУ "минуснули" подводную лодку россиян и много дронов.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 16 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Согласно последней информации Генштаба, на фронте в течение суток произошло 140 боевых столкновений. Наибольшее количество боев - 36 - традиционно зафиксировано на Покровском направлении.

Что касается Покровска, Силы обороны получили там подкрепление и вытесняют те группы россиян из города, которым удалось пробраться диверсионными группами. Также оккупантов берут в плен в Покровске.

Еще одна стратегическая цель РФ - Купянск. Украинские военные очень осторожно освобождают город, чтобы минимизировать потери. В Купянске заблокировано около 200 российских солдат.