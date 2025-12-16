ua en ru
ВСУ "минусовали" более 1100 оккупантов, подводную лодку врага и много дронов, - Генштаб

Украина, Вторник 16 декабря 2025 08:15
UA EN RU
ВСУ "минусовали" более 1100 оккупантов, подводную лодку врага и много дронов, - Генштаб Фото: также роияне стремительно теряют артиллерию (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Враг за сутки, по состоянию на 16 декабря, потерял на фронте 1150 единиц живой силы. Также ВСУ "минуснули" подводную лодку россиян и много дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 16 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 190 620 (+1 150) чел.
  • танков - 11 421 (+9) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 737 (+6) ед.
  • артиллерийских систем - 35 172 (+67) ед.
  • РСЗО - 1 563 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 261 ед.
  • самолетов - 432 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 91 219 (+442) ед.
  • крылатые ракеты - 4 073 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 2 (+1) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 70 182 (+177) ед.
  • специальная техника - 4 026 ед.

ВСУ &quot;минусовали&quot; более 1100 оккупантов, подводную лодку врага и много дронов, - ГенштабФото: оккупанты также ежедневно теряют кучу техники и ББМ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

Согласно последней информации Генштаба, на фронте в течение суток произошло 140 боевых столкновений. Наибольшее количество боев - 36 - традиционно зафиксировано на Покровском направлении.

Что касается Покровска, Силы обороны получили там подкрепление и вытесняют те группы россиян из города, которым удалось пробраться диверсионными группами. Также оккупантов берут в плен в Покровске.

Еще одна стратегическая цель РФ - Купянск. Украинские военные очень осторожно освобождают город, чтобы минимизировать потери. В Купянске заблокировано около 200 российских солдат.

