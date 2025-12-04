ЗСУ "мінуснули" понад 1100 окупантів, багато техніки та дронів ворога за добу, - Генштаб

Ситуація на фронті

Найбільш напружена ситуація зараз на Покровському та Костянтинівському напрямках - 29 та 36 боєзіткнень відповідно згідно з останньою інформацією Генштабу.

При цьому росіяни продовжують щодня втрачати солдатів і техніку в ході війни проти України. Зокрема, з 2 на 3 грудня ворог втратив на фронті ще 1200 військових. Також ЗСУ знищили 12 артсистем, 47 одиниць автотехніки та 90 дронів.