На фронті відбулось майже 160 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки доби

Станом на 22:00, 3 грудня, на фронті від початку доби відбулося 158 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом дня окупанти завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3409 дронів-камікадзе та здійснили 3447 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Від початку доби противник здійснив 162 обстріли, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак ворога в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, Приліпка та в напрямку Колодязного, Кутьківки, ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Надія, Дерилове, Греківка, Новоєгорівка, Зарічне, Мирне та в напрямку населеного пункту Ставки. На даний час точиться два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська. Один бій ще триває.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення з противником в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку росіяни 29 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського. На даний час триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 36 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни вже знешкодили 78 окупантів, із них 48 - безповоротно. Знищено 13 безпілотних літальних апаратів, три наземних роботизованих коплекси, шість засобів зв’язку, один мотоцикл, дві одиниці спеціальної техніки, шість засобів радіоелектронної боротьби, також пошкоджено артилерійську систему, автомобіль, окрім цього уражено 16 укриттів ворожої піхоти", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку ворог 14 разів атакував в районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Олександроград, Рибне, Красногірське, Вишневе та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 12 боєзіткнень у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в бік Прилук, Добропілля й Варварівки.

На Оріхівському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три спроби окупантів просунутись в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.