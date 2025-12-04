ВСУ "минуснули" более 1100 оккупантов, много техники и дронов врага за сутки, - Генштаб

Ситуация на фронте

Наиболее напряженная ситуация сейчас на Покровском и Константиновском направлениях - 29 и 36 боестолкновений соответственно согласно последней информации Генштаба.

При этом россияне продолжают ежедневно терять солдат и технику в ходе войны против Украины. В частности, со 2 на 3 декабря враг потерял на фронте еще 1200 военных. Также ВСУ уничтожили 12 артсистем, 47 единиц автотехники и 90 дронов.