ВСУ "минуснули" более 1100 оккупантов, много техники и дронов врага за сутки, - Генштаб
Враг за сутки, по состоянию на 4 декабря, потерял на фронте 1140 солдат. Также ВСУ "минуснули" более 200 беспилотников РФ и много техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 4 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
личного состава - около 1 177 370 (+1 140) чел.
танков - 11 396 (+3) ед.
боевых бронированных машин - 23 685 (+3) ед.
артиллерийских систем - 34 809 (+29) ед.
РСЗО - 1 556 (+1) ед.
средства ПВО - 1 253 ед.
самолетов - 430 ед.
вертолетов - 347 ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 86 476 (+245) ед.
крылатые ракеты - 4 024 ед.
корабли/катера - 28 ед.
подводные лодки - 1 ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 68 813 (+125) ед.
специальная техника - 4 012 ед.
Фото: Силы обороны продолжают уничтожать врага (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ситуация на фронте
Наиболее напряженная ситуация сейчас на Покровском и Константиновском направлениях - 29 и 36 боестолкновений соответственно согласно последней информации Генштаба.
При этом россияне продолжают ежедневно терять солдат и технику в ходе войны против Украины. В частности, со 2 на 3 декабря враг потерял на фронте еще 1200 военных. Также ВСУ уничтожили 12 артсистем, 47 единиц автотехники и 90 дронов.