ВСУ "минуснули" более 1100 оккупантов, много техники и дронов врага за сутки, - Генштаб

Враг за сутки, по состоянию на 4 декабря, потерял на фронте 1140 солдат. Также ВСУ "минуснули" более 200 беспилотников РФ и много техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 4 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили: личного состава - около 1 177 370 (+1 140) чел.

танков - 11 396 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 23 685 (+3) ед.

артиллерийских систем - 34 809 (+29) ед.

РСЗО - 1 556 (+1) ед.

средства ПВО - 1 253 ед.

самолетов - 430 ед.

вертолетов - 347 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 86 476 (+245) ед.

крылатые ракеты - 4 024 ед.

корабли/катера - 28 ед.

подводные лодки - 1 ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 68 813 (+125) ед.

специальная техника - 4 012 ед. Фото: Силы обороны продолжают уничтожать врага (facebook.com/GeneralStaff.ua)