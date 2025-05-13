ЗСУ мали успіх під Торецьком, окупанти просунулися на трьох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Бойові дії тривали 12 травня у Курській області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ атакували у невизначених районах регіону.

Російські "воєнкори" стверджували, що 12 травня ЗСУ атакували в районі Тьоткіно та Нового Путі (обидва на південний захід від Глушкова).

12 травня російський блогер заявив, що путінські війська начебто відбили атаку ЗСУ поблизу Поповки на заході Бєлгородської області.

"Північна вісь"

Бої тривали 12 травня вздовж міжнародного кордону в Сумській області поблизу Біловодів. Про просування жодної зі сторін даних не було.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти 12 травня продовжували наступальні операції на Харківському напрямку, але не просунулися. 11 і 12 травня війська РФ атакували поблизу Вовчанська.

Командир батальйону ЗСУ, який діє на півночі Харківської області, повідомив 12 травня, що активізація українських і російських безпілотників на цьому напрямку призвела до утворення "сірої зони" шириною 2-3 км на цій ділянці фронту.

Український військовослужбовець, який діяв на Вовчанському напрямку, повідомив, що росіяни переважно використовують бронетехніку для транспортування піхоти, а не для проведення механізованих штурмів у цьому районі.

Операція РФ №2 - Луганська область

12 травня російські загарбники продовжували наступальні операції на Куп'янському напрямку, але успіху не мали. 11 і 12 травня війська РФ атакували в напрямку Піщаного та Новоосинового.

12 травня російські окупанти продовжували наступати на напрямку Борової, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Загризового, Нової Кругляківки, біля Шийківки, Копанки, Зеленого Гаю, Греківки і наступали на Ольгівку 11 і 12 травня.

Російські загарбники 12 травня продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Рідкодуба, Нового Миру, Липового, Нового, Зеленої Долини, біля Колодязів, Новомихайлівки, Торського та в районі Серебрянського лісу 11 і 12 травня.

Операція РФ №3 - Донецька область

12 травня російські окупанти продовжували наступати на Сіверському напрямку, але успіху не мали. 11 і 12 травня війська РФ атакували в районі Білогорівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Васюківки і Пазено.

Російські загарбники 11 травня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але не просунулися. 11 і 12 травня війська РФ наступали біля самого Часового Яру, поблизу Новомаркового, Андріївки, Диліївки, Білої Гори та Озарянівки.

11 травня російський "воєнкор" заявив, що Сили оборони України контратакували поблизу Ступочок (на південь від Часового Яру).

Українські захисники нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Як показують опубліковані 10 травня геолокаційні кадри, ЗСУ просунулися на північний схід від Дружби (на схід від Торецька).

Разом з тим на Торецькому напрямку просунулися й російські загарбники. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 травня, показують, що росіяни захопили позиції вздовж траси Т-0504 Покровськ - Костянтинівка, та просунулися на північний захід від Березівки (на південний захід від Торецька).

Війська РФ атакували в районі самого Торецька, наступали в напрямку Катеринівки, в районі н.п. Водяне Друге, Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Малинівка, Олександропіль, Зоря, атакували біля Леонідівки, Нової Полтавки, біля н.п. Попів Яр і Романівка.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували в Торецьку та поблизу Романівки (на південний захід від Торецька).

Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 травня, показують, що війська РФ просунулися на південний захід від Миролюбівки (на схід від Покровська) і захопили водосховище на південь від населеного пункту.

Російські загарбники атакували в районі Миролюбівки, Променя, Мирнограда, біля Лисівки та Сухого Яру, Новоукраїнки та Даченського, Удачного і Котлиного 11 і 12 травня.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗСУ нещодавно відбили російський штурм із застосуванням двох бронемашин і восьми мотоциклів поблизу Новоторецького (на схід від Покровська).

Російський "воєнкор" заявив, що Сили оборони України нещодавно контратакували поблизу Удачного та Котлиного.

12 травня речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що на Покровському напрямку почастішали російські мотоциклетні атаки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Як свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 12 травня, війська РФ просунулися в північну частину Котлярівки (на схід від Новопавлівки) і, ймовірно, захопили поселення.

В Міноборони РФ також розповідали про захоплення Котлярівки.

Російські окупанти наступали в районі Новосергіївки, Новоолександрівки, Котлярівки та Троїцького 11 і 12 травня.

12 травня війська РФ продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але успіху не мали. 11 і 12 травня російські загарбники атакували в районі Костянтинівки, Андріївки, Багатиря, Олексіївки, Отрадного та Роздольного.

12 травня російські окупанти наступали на напрямку Великої Новосілки, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували біля Вільного Поля, Новосілки та Новополя 11 і 12 травня. Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували біля Вільного Поля.

"Південна вісь"

12 травня війська РФ продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися. 11 і 12 травня російські окупанти атакували в районі Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків.

В Південному оперативному командуванні ЗСУ 11 травня опублікували кадри знищення російського ЗРК "Бук-М1" поблизу окупованого Верхнього Токмака Запорізької області (у тилу російських загарбників на північний схід від Мелітополя).

Війська РФ 11 і 12 травня вели обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку, але не просунулися.

11 травня речник ВМС ЗСУ полковник Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни переміщують системи протиповітряної оборони, у тому числі системи ППО водного базування, з інших районів до окупованого Криму, оскільки півострів залишається ключовим логістичним районом для окупантів.

Також Плетенчук зазначив, що дефіцит мікроелектроніки через санкції заважає Росії будувати нові системи протиповітряної оборони, і що війська РФ не можуть ефективно захищати Кримський міст.

Ситуація на фронті

У Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 12 травня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення.

Як зазначили у військовому командуванні, найбільша кількість штурмів та атак з боку російських окупантів досі фіксується на Покровському напрямку.

Вчора в Силах спеціальних операцій (ССО) розповіли, як воїни знищили штурмову групу російських загарбників, а операція проводилася у тилу ворога.

Додамо, за даними Генштабу, минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1170 російських окупантів, а також знищили 8 танків, 27 ББМ, 48 артсистем та 3 засоби протиповітряної оборони противника.