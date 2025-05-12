Ще три ППО та майже 1200 окупантів: в Генштабі оновили дані щодо втрат військ РФ

Сили оборони України ліквідували ще 1170 російських загарбників, а також знищили 8 танків, 27 ББМ, 48 артсистем та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 травня 2025 року орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби 11 травня і до вечора на фронті відбулося 111 боїв.

У Силах оборони розповіли, що Покровський напрямок залишається "найгарячішим" - так фіксується найбільша кількість штурмів та атак з боку противника.

Додамо, в оприлюдненому 12 травня звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW) з показаними оновленими картами бойових дій повідомлялося, зокрема, що ЗСУ нещодавно просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів на півночі Харківської області та на Новопавлівському напрямку.

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