На Покровському напрямку ЗСУ знешкодили понад 200 окупантів і комплекс "Муром - М"
На фронті від початку доби 12 травня і до вечора вже відбулося 133 бойових зіткнення. Найбільша кількість ворожих штурмів досі фіксується на Покровському напрямку, де українські захисники сьогодні знешкодили понад 200 окупантів, а також знищили спостережний комплекс "Муром - М".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні представили дані щодо оперативної обстановки станом на 22.00 12 травня.
Російські обстріли
З початку доби російські окупанти завдали 45 авіаційних ударів (скинули 79 керованих авіаційних бомб).
Також противник залучив для атак 1140 дронів-камікадзе, та здійснив 3987 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.
Ситуація на фронті
- Харківський напрямок - ворог 5 разів проводив наступальні дії в районах Вовчанська та Красного Першого. Також окупанти завдали авіаудару по району Дворічної.
- Куп’янський напрямок - атаки з боку противника були в напрямках Піщаного, Глушківки та Новоосинового, Сили оборони зупинили 5 спроб ворога просунутись вперед.
- Лиманський напрямок - російські окупанти тут 19 разів атакували позиції ЗСУ в районах н.п. Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка, та в напрямку Ольгівки. Досі тривають 3 боєзіткнення.
- Сіверський напрямок - українські захисники відбивали 6 ворожих штурмів в районах Білогорівки та Григорівки.
- Краматорський напрямок - окупанти 3 рази штурмували позиції Сил оборони України поблизу Васюківки, Часового Яру та в напрямку Білої Гори. Українські захисники відбили 1 ворожу атаку, бої ще тривають.
- Торецький напрямок - російські загарбники 6 разів штурмували позиції ЗСУ в районах Диліївки, Петрівки та Торецька, тривають 2 боєзіткнення.
- Покровський напрямок - ворожі атаки фіксувалися у районах н.п. Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка та в напрямках Попового Яру, Новомиколаївки, Муравки, Олексіївки, Зорі і Попового Яру.
У Генштабі зазначили, що українські захисники зупинили 50 російських штурмів. Ворог завдавав авіаударів на напрямку н.п. Покровськ, Полтавка, Іллінівка, Сухий Яр.
"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 203 окупанти, з них 128 - безповоротно", - передали в командуванні.
Крім того, воїни ЗСУ знищили 2 бойові броньовані машини, 5 автомобілів, 10 мотоциклів, 3 БПЛА, термінал супутникового зв'язку, окопний РЕБ, спостережний комплекс "Муром - М", а також пошкодили 2 мотоцикли та 1 артсистему ворога.
- Новопавлівський напрямок - тут противник 15 разів намагався прорвати оборону ЗСУ у районах Костянтинополя, Багатиря, Роздольного, Зеленого Поля, Новосілок та в напрямку Шевченко. Досі тривають 3 боєзіткнення. Росіяни завдавали авіаударів по н.п. Олексіївка, Воскресенка та Новодарівка.
- Гуляйпільський напрямок - ворожих атак тут не фіксували, разом з тим росармія завдала авіаударів по районах Гуляйполя та Високого.
- Оріхівський напрямок - російські окупанти проводили 6 штурмів у районі Малої Токмачки, Малих Щербаків та в напрямку Павлівки. Воїни ЗСУ відбили всі ворожі атаки. Противник завдав авіаударів по Павлівці та Новояковлівці.
- Придніпровський напрямок - росіяни 4 рази безуспішно атакували у бік позицій ЗСУ, а також завдали авіаударів по Козацькому.
- Курський напрямок - тут відбулося 9 атак ворога, одна з яких досі триває. Крім того, росіяни завдали 13 авіаударів (скинули 14 КАБів), та здійснили 228 артилерійських обстрілів, зокрема 8 були із РСЗВ.
Знищення російських комплексів "Муром-М"
Нагадаємо, "Муром-М" є російським мобільним оптико-електронним комплексом спостереження, який призначений для контролю місцевості в будь-який час доби та за різних погодних умов.
Даний комплекс оснащений тепловізійними та денними камерами, працює у складі системи охорони, може передавати відеосигнал у режимі реального часу на командні пункти.
Зауважимо, що російські окупанти активно використовують "Муром-М" на лінії фронту для контролю позицій Сил оборони України, спостереження за пересуванням сил оборони та координації артилерійських ударів.
Між тим українські захисники далеко не вперше "мінусують" російські комплекси "Муром-М", зокрема за допомогою FPV-дронів.
Нагадаємо, у березні в Нацгвардії також повідомляли про знищення російського комплексу дальнього відеотепловізійного спостереження "Муром".
Перед тим в Силах оборони України зазначали, що ворожі антени зв'язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М" українські захисники мінусували на Вовчанському напрямку.
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