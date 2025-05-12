На Покровському напрямку ЗСУ знешкодили понад 200 окупантів і комплекс "Муром - М"

На фронті від початку доби 12 травня і до вечора вже відбулося 133 бойових зіткнення. Найбільша кількість ворожих штурмів досі фіксується на Покровському напрямку, де українські захисники сьогодні знешкодили понад 200 окупантів, а також знищили спостережний комплекс "Муром - М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, воїни ЗСУ знищили 2 бойові броньовані машини, 5 автомобілів, 10 мотоциклів, 3 БПЛА, термінал супутникового зв'язку, окопний РЕБ, спостережний комплекс "Муром - М", а також пошкодили 2 мотоцикли та 1 артсистему ворога.

" Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 203 окупанти, з них 128 - безповоротно ", - передали в командуванні.

У Генштабі зазначили, що українські захисники зупинили 50 російських штурмів. Ворог завдавав авіаударів на напрямку н.п. Покровськ, Полтавка, Іллінівка, Сухий Яр.

Також противник залучив для атак 1140 дронів-камікадзе, та здійснив 3987 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

З початку доби російські окупанти завдали 45 авіаційних ударів (скинули 79 керованих авіаційних бомб).

У військовому командуванні представили дані щодо оперативної обстановки станом на 22.00 12 травня.

Знищення російських комплексів "Муром-М"

Нагадаємо, "Муром-М" є російським мобільним оптико-електронним комплексом спостереження, який призначений для контролю місцевості в будь-який час доби та за різних погодних умов.

Даний комплекс оснащений тепловізійними та денними камерами, працює у складі системи охорони, може передавати відеосигнал у режимі реального часу на командні пункти.

Зауважимо, що російські окупанти активно використовують "Муром-М" на лінії фронту для контролю позицій Сил оборони України, спостереження за пересуванням сил оборони та координації артилерійських ударів.

Між тим українські захисники далеко не вперше "мінусують" російські комплекси "Муром-М", зокрема за допомогою FPV-дронів.

Нагадаємо, у березні в Нацгвардії також повідомляли про знищення російського комплексу дальнього відеотепловізійного спостереження "Муром".

Перед тим в Силах оборони України зазначали, що ворожі антени зв'язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М" українські захисники мінусували на Вовчанському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.