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Несподіваний удар у тил ворога: ССО ліквідували групу штурмовиків РФ

Понеділок 12 травня 2025 11:29
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Несподіваний удар у тил ворога: ССО ліквідували групу штурмовиків РФ Фото: ССО знищили штурмову групу росіян (usofcom)
Автор: Владислава Ткаченко

Бійці ССО знищили штурмову групу російських військових у тилу ворога. Всі противники були ліквідовані під час короткого бою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій (ССО).

Один з підрозділів Сил спеціальних операцій провели блискавичну операцію в тилу ворога та знищили штурмову групу з восьми російських військових.

За даними ССО, під час виконання завдання зі спеціальної розвідки за лінією бойового зіткнення українські бійці помітили пересування групи противника.

Командир оцінив тактичну ситуацію та наказав зайняти вигідніші позиції.

Завдяки ефекту раптовості воїни ССО вступили у ближній вогневий контакт з ворогом. У швидкому бою вся штурмова група окупантів була ліквідована.

Після зачистки району та обшуку тіл противника українські спецпризначенці без втрат продовжили виконання бойового завдання на напрямку.

Спецоперації ССО на фронті

Нагадаємо, в квітні бійці 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків. Їм вдалось поповнити обмінний фонд.

А у березні бійці ССО ЗСУ полонили дев'ятьох російських військових під Покровськом після успішної операції з вибухом промислової будівлі, де вони переховувалися. Спецпризначенці надали пораненим полоненим медичну допомогу.

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