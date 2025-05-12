Несподіваний удар у тил ворога: ССО ліквідували групу штурмовиків РФ

Бійці ССО знищили штурмову групу російських військових у тилу ворога. Всі противники були ліквідовані під час короткого бою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій (ССО).

Після зачистки району та обшуку тіл противника українські спецпризначенці без втрат продовжили виконання бойового завдання на напрямку.

Завдяки ефекту раптовості воїни ССО вступили у ближній вогневий контакт з ворогом. У швидкому бою вся штурмова група окупантів була ліквідована.

За даними ССО, під час виконання завдання зі спеціальної розвідки за лінією бойового зіткнення українські бійці помітили пересування групи противника.

Один з підрозділів Сил спеціальних операцій провели блискавичну операцію в тилу ворога та знищили штурмову групу з восьми російських військових.

Спецоперації ССО на фронті

Нагадаємо, в квітні бійці 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків. Їм вдалось поповнити обмінний фонд.

А у березні бійці ССО ЗСУ полонили дев'ятьох російських військових під Покровськом після успішної операції з вибухом промислової будівлі, де вони переховувалися. Спецпризначенці надали пораненим полоненим медичну допомогу.

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