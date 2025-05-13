ВСУ имели успех под Торецком, оккупанты продвинулись на трех направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Боевые действия продолжались 12 мая в Курской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ атаковали в неопределенных районах региона.

Российские "военкоры" утверждали, что 12 мая ВСУ атаковали в районе Теткино и Нового Пути (оба к юго-западу от Глушкова).

12 мая российский блогер заявил, что путинские войска якобы отбили атаку ВСУ вблизи Поповки на западе Белгородской области.

"Северная ось"

Бои продолжались 12 мая вдоль международной границы в Сумской области вблизи Беловодов. О продвижении ни одной из сторон данных не было.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 12 мая продолжали наступательные операции на Харьковском направлении, но не продвинулись. 11 и 12 мая войска РФ атаковали вблизи Волчанска.

Командир батальона ВСУ, который действует на севере Харьковской области, сообщил 12 мая, что активизация украинских и российских беспилотников на этом направлении привела к образованию "серой зоны" шириной 2-3 км на этом участке фронта.

Украинский военнослужащий, действовавший на Волчанском направлении, сообщил, что россияне в основном используют бронетехнику для транспортировки пехоты, а не для проведения механизированных штурмов в этом районе.

Операция РФ №2 - Луганская область

12 мая российские захватчики продолжали наступательные операции на Купянском направлении, но успеха не имели. 11 и 12 мая войска РФ атаковали в направлении Песчаного и Новоосиново.

12 мая российские оккупанты продолжали наступать в направлении Боровой, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Загрызово, Новой Кругляковки, возле Шийковки, Копанки, Зеленого Гая, Грековки и наступали на Ольговку 11 и 12 мая.

Российские захватчики 12 мая продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Редкодуба, Нового Мира, Липово, Нового, Зеленой Долины, возле Колодезей, Новомихайловки, Торского и в районе Серебрянского леса 11 и 12 мая.

Операция РФ №3 - Донецкая область

12 мая российские оккупанты продолжали наступать на Северском направлении, но успеха не имели. 11 и 12 мая войска РФ атаковали в районе Белогоровки, Григорьевки, Верхнекаменского, Васюковки и Пазено.

Российские захватчики 11 мая продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но не продвинулись. 11 и 12 мая войска РФ наступали возле самого Часового Яра, вблизи Новомарочного, Андреевки, Делиевки, Белой Горы и Озаряновки.

11 мая российский "военкор" заявил, что Силы обороны Украины контратаковали вблизи Ступочек (к югу от Часового Яра).

Украинские защитники недавно продвинулись на Торецком направлении. Как показывают опубликованные 10 мая геолокационные кадры, ВСУ продвинулись на северо-восток от Дружбы (к востоку от Торецка).

Вместе с тем на Торецком направлении продвинулись и российские захватчики. Геолокационные кадры, опубликованные 12 мая, показывают, что россияне захватили позиции вдоль трассы Т-0504 Покровск - Константиновка, и продвинулись на северо-запад от Березовки (на юго-запад от Торецка).

Войска РФ атаковали в районе самого Торецка, наступали в направлении Катериновки, в районе н.п. Водяное Второе, Старая Николаевка, Елизаветовка, Малиновка, Александрополь, Заря, атаковали возле Леонидовки, Новой Полтавки, возле н.п. Попов Яр и Романовка.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали в Торецке и вблизи Романовки (к юго-западу от Торецка).

Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 12 мая, показывают, что войска РФ продвинулись на юго-запад от Миролюбовки (к востоку от Покровска) и захватили водохранилище к югу от населенного пункта.

Российские захватчики атаковали в районе Миролюбовки, Луча, Мирнограда, возле Лисовки и Сухого Яра, Новоукраинки и Даченского, Удачного и Котлино 11 и 12 мая.

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что ВСУ недавно отбили российский штурм с использованием двух бронемашин и восьми мотоциклов вблизи Новоторецкого (к востоку от Покровска).

Российский "военкор" заявил, что Силы обороны Украины недавно контратаковали вблизи Удачного и Котлино.

12 мая представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что на Покровском направлении участились российские мотоциклетные атаки.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Как свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 12 мая, войска РФ продвинулись в северную часть Котляровки (к востоку от Новопавловки) и, вероятно, захватили поселение.

В Минобороны РФ также рассказывали о захвате Котляровки.

Российские оккупанты наступали в районе Новосергиевки, Новоалександровки, Котляровки и Троицкого 11 и 12 мая.

12 мая войска РФ продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но успеха не имели. 11 и 12 мая российские захватчики атаковали в районе Константиновки, Андреевки, Богатыря, Алексеевки, Отрадного и Раздольного.

12 мая российские оккупанты наступали в направлении Большой Новоселки, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали возле Вольного Поля, Новоселки и Новополя 11 и 12 мая. Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали возле Вольного Поля.

"Южная ось"

12 мая войска РФ продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись. 11 и 12 мая российские оккупанты атаковали в районе Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков.

В Южном оперативном командовании ВСУ 11 мая опубликовали кадры уничтожения российского ЗРК "Бук-М1" вблизи оккупированного Верхнего Токмака Запорожской области (в тылу российских захватчиков к северо-востоку от Мелитополя).

Войска РФ 11 и 12 мая вели ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении, но не продвинулись.

11 мая спикер ВМС ВСУ полковник Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне перемещают системы противовоздушной обороны, в том числе системы ПВО водного базирования, из других районов в оккупированный Крым, поскольку полуостров остается ключевым логистическим районом для оккупантов.

Также Плетенчук отметил, что дефицит микроэлектроники из-за санкций мешает России строить новые системы противовоздушной обороны, и что войска РФ не могут эффективно защищать Крымский мост.

Ситуация на фронте

В Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 12 мая информировали, что с начала суток на фронте произошло 133 боевых столкновения.

Как отметили в военном командовании, наибольшее количество штурмов и атак со стороны российских оккупантов до сих пор фиксируется на Покровском направлении.

Вчера в Силах специальных операций (ССО) рассказали, как воины уничтожили штурмовую группу российских захватчиков, а операция проводилась в тылу врага.

Добавим, по данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1170 российских оккупантов, а также уничтожили 8 танков, 27 ББМ, 48 артсистем и 3 средства противовоздушной обороны противника.