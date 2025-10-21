ЗСУ ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі, який воював за Росію

Син білоруського політика вважався безвісти зниклим, проте в жовтні було знайдено рештки його тіла. Ус люто ненавидів Україну, тому й вирішив долучитися до російської армії.

Відомо, що в середині 2010 року Іван Ус адміністрував проросійську групу "Антимайдан Мінськ" в соціальній мережі "Вконтакте". В тому ж році його батько брав участь у президентських виборах в Білорусі - за нього проголосували лише 0,4% громадян.

В січні цього року білорус підписав контракт з російськими загарбниками і пішов на війну в Україні, проте вже за два місяці зник безвісти. В жовтні серед тіл, які було передано країні-агресорці, ідентифікували й Уса.