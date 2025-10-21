UA

ЗСУ ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі, який воював за Росію

Фото: білорус люто ненавидів Україну, тому підписав контракт з Росією (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Українські захисники ліквідували Івана Уса, сина екс-кандидата в президенти Білорусі. Він воював на боці Росії і зник безвісти навесні 2025 року.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на заяву Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Син білоруського політика вважався безвісти зниклим, проте в жовтні було знайдено рештки його тіла. Ус люто ненавидів Україну, тому й вирішив долучитися до російської армії.

Відомо, що в середині 2010 року Іван Ус адміністрував проросійську групу "Антимайдан Мінськ" в соціальній мережі "Вконтакте". В тому ж році його батько брав участь у президентських виборах в Білорусі - за нього проголосували лише 0,4% громадян.

В січні цього року білорус підписав контракт з російськими загарбниками і пішов на війну в Україні, проте вже за два місяці зник безвісти. В жовтні серед тіл, які було передано країні-агресорці, ідентифікували й Уса.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту. За минулу добу українські військові відбили 58 штурмів російських окупантів майже у 20 населених пунктах.

Зазначимо, російська ДРГ нещодавно зуміла проникнути в центр Покровська, де вбила декількох цивільних. Українські оборонці виявили росіян та ліквідували їх у приміщенні залізничного вокзалу. Протягом останніх днів українські захисники знищили 14 росіян, які зуміли потрапити у Покровськ.

РБК-Україна писало, що російські загарбники в понеділок, 20 жовтня, одночасно пішли в атаку з чотирьох напрямків на півдні України. Росіяни розпочали активні штурмові дії із залученням великої кількості піхоти та бронетехніки.

Російська ФедераціяБілорусьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні