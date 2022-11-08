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Авіація ЗСУ завдала потужних ударів по системах ППО й опорних пунктах ворога на півдні

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Вівторок 08 листопада 2022 03:40
Авіація ЗСУ завдала потужних ударів по системах ППО й опорних пунктах ворога на півдні Фото: Авіація на півдні завдала потужних ударів по системах ППО й опорних пунктах ворога (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Українські воїни 7 листопада знищили десятки російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Нашою авіацією по ворогу завдано 8 ударів, з яких 2 - по опорних пунктах, 4 - по системах протиповітряної оборони, 2 - по скупченню техніки.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань.

Підтверджені втрати РФ складають:

  • 32 солдати;
  • зенітно-ракетний комплекс "Стріла";
  • танк;
  • 2 гармати-гаубиці;
  • 8 одиниць авто-бронетехніки;
  • склад боєприпасів в Бериславському районі.

"За уточненою інформацією, в ніч на неділю в Голій Пристані було знищено суттєві запаси палива окупантів", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, ЗСУ звільнили вже близько 37% території України, яку окупувала Росія з 2014 року.

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