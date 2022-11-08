Авіація ЗСУ завдала потужних ударів по системах ППО й опорних пунктах ворога на півдні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Нашою авіацією по ворогу завдано 8 ударів, з яких 2 - по опорних пунктах, 4 - по системах протиповітряної оборони, 2 - по скупченню техніки.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань.

Підтверджені втрати РФ складають:

32 солдати;

зенітно-ракетний комплекс "Стріла";

танк;

2 гармати-гаубиці;

8 одиниць авто-бронетехніки;

склад боєприпасів в Бериславському районі.

"За уточненою інформацією, в ніч на неділю в Голій Пристані було знищено суттєві запаси палива окупантів", - додали в ОК "Південь".