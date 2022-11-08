Авіація ЗСУ завдала потужних ударів по системах ППО й опорних пунктах ворога на півдні
ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Українські воїни 7 листопада знищили десятки російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Нашою авіацією по ворогу завдано 8 ударів, з яких 2 - по опорних пунктах, 4 - по системах протиповітряної оборони, 2 - по скупченню техніки.
Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань.
Підтверджені втрати РФ складають:
- 32 солдати;
- зенітно-ракетний комплекс "Стріла";
- танк;
- 2 гармати-гаубиці;
- 8 одиниць авто-бронетехніки;
- склад боєприпасів в Бериславському районі.
"За уточненою інформацією, в ніч на неділю в Голій Пристані було знищено суттєві запаси палива окупантів", - додали в ОК "Південь".
Нагадаємо, ЗСУ звільнили вже близько 37% території України, яку окупувала Росія з 2014 року.
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