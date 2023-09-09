ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів та більше 30 артсистем: генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 8 вересня, українські воїни знищили ще 600 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 268 140 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 09.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, українські воїни активізували зусилля поблизу Новомайорського Донецької області. Наразі там йдуть бої за контроль над населеним пунктом. Також загострилась обстановка на лінії Куп'янськ-Лиман.
Тим часом російські терористи, на тлі наступу наших воїнів, змінюють систему командування та управління, а також намагаються активізувати зусилля щодо впровадження доктрини вогню, зокрема адаптують розгортання комплексів РЕБ.
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