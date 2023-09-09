ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и более 30 артсистем: генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 8 сентября, украинские воины уничтожили еще 600 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 268 140 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 09.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Как утверждают аналитики Института изучения войны, украинские воины активизировали усилия вблизи Новомайорского Донецкой области. Там идут бои за контроль над населенным пунктом. Также обострилась обстановка на линии Купянск-Лиман.
Тем временем российские террористы, на фоне наступления наших воинов, изменяют систему командования и управления, а также пытаются активизировать усилия по внедрению доктрины огня, в частности, адаптируют развертывание комплексов РЭБ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.