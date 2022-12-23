ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 550 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять 100950 військових вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.12 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ранкового зведення Генштабу, через значні втрати окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку в Бердянську.
Додамо, нещодавно українські військові завдали удару по скупченню окупантів на польовому аеродромі у районі Каховки Херсонської області.
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