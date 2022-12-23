Росіяни зазнали значних втрат у Запорізькій області, - Генштаб

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат у Запорізькій області. Ворог вдається до різних засобів, аби повністю не втратити особовий склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загарбники облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку в тимчасово окупованому Бердянську. Окрім цього, кілька туристичних об'єктів у населеному пункті противник використовує для розміщення своїх солдат.