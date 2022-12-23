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Росіяни зазнали значних втрат у Запорізькій області, - Генштаб

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П'ятниця 23 грудня 2022 08:10
Росіяни зазнали значних втрат у Запорізькій області, - Генштаб Фото: Росіяни зазнали значних втрат у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат у Запорізькій області. Ворог вдається до різних засобів, аби повністю не втратити особовий склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загарбники облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку в тимчасово окупованому Бердянську.

Окрім цього, кілька туристичних об'єктів у населеному пункті противник використовує для розміщення своїх солдат.

Нагадаємо, 22 грудня ЗСУ відбили 19 атак росіян у чотирьох областях.

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