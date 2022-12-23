ВСУ ликвидировали еще 550 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют 100 950 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.12 ориентировочно составили:
Напомним, по данным утренней сводки Генштаба, из-за значительных потерь оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске.
Добавим, недавно украинские военные нанесли удар по скоплению оккупантов на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области.
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