ЗСУ вдарили по скупченню росіян на аеродромі в районі Каховки

Українські військові завдали удару по скупченню російських окупантів на польовому аеродромі у районі Каховки Херсонської області 20 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що на аеродромі перебували близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, самохідні артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню, а також боєприпаси та пально-мастильні матеріали.

При цьому детальна інформація щодо втрат техніки та особового складу ворога ще уточнюється.

Нагадаємо, українські бійці вдарили по штабу росіян у місті Щастя Луганської області.

Раніше у Луганській області українські десантники знищили позицію росіян разом з боєкомплектом.

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