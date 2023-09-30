ЗСУ ліквідували розвідувальний дрон РФ в Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

За даними Сил оборони півдня, сьогодні, 30 вересня, в Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було знищено російський розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що російський безпілотник "приземлили" у Сумській області.

Ситуація в Херсонській області

Після того як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Сьогодні, 30 вересня, російські загарбники обстріляли гімназію у Херсоні. Через російську атаку були пошкоджені приміщення старшої та початкової школи.

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