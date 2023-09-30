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ВСУ ликвидировали разведывательный дрон РФ в Херсонской области

Украина, Суббота 30 сентября 2023 20:27
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ВСУ ликвидировали разведывательный дрон РФ в Херсонской области Фото: ВСУ ликвидировали вражеский дрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные вооруженных сил Украины ликвидировали разведывательный дрон РФ в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

По данным Сил обороны юга, сегодня, 30 сентября, в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" был уничтожен российский разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".

Напомним, вчера мы сообщали, что российский беспилотник "приземлился" в Сумской области.

Ситуация в Херсонской области

После того как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Сегодня, 30 сентября, российские захватчики обстреляли гимназию в Херсоне. Из-за российской атаки были повреждены помещения старшей и начальной школы.

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