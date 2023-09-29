У Сумській області вночі "приземлили" російський безпілотник
Російський безпілотник збила протиповітряна оборона України вночі 29 вересня. Це сталося у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram.
"Над Сумщиною цієї ночі сили ППО збили ворожий БпЛА", - йдеться у повідомленні.
В ОВА не уточнили, який саме дрон збили у Сумській області: ударний чи розвідувальний.
Нічні обстріли України
Цієї ночі повітряну тривогу оголошували у Сумській області, а також на півдні України, а саме у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
У мережі повідомляли про вибухи у Сумській області. Але детальнішої інформації про причини не надходило.
Також вночі окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Російські ракети влучили в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Там спалахнула суха трава, але загоряння вже ліквідували.
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