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У Сумській області вночі "приземлили" російський безпілотник

Суми, П'ятниця 29 вересня 2023 08:10
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У Сумській області вночі "приземлили" російський безпілотник Фото: у Сумській області збили безпілотник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російський безпілотник збила протиповітряна оборона України вночі 29 вересня. Це сталося у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram.

"Над Сумщиною цієї ночі сили ППО збили ворожий БпЛА", - йдеться у повідомленні.

В ОВА не уточнили, який саме дрон збили у Сумській області: ударний чи розвідувальний.

Нічні обстріли України

Цієї ночі повітряну тривогу оголошували у Сумській області, а також на півдні України, а саме у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У мережі повідомляли про вибухи у Сумській області. Але детальнішої інформації про причини не надходило.

Також вночі окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Російські ракети влучили в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Там спалахнула суха трава, але загоряння вже ліквідували.

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