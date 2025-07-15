Перша тактично значуща активність: в ISW розповіли, де просунулися війська РФ

Українські війська нещодавно просунулися в районі Лиману, Новопавлівки та на заході Запорізької області, а російські - у Сумській і Запорізькій областях, а також у районі Торецька, Покровська та Гуляйполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW ).

"Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області в районі Гуляйполя - це перша тактично значуща активність на цій ділянці фронту після українського контрнаступу влітку 2023 року", - повідомили аналітики.

Північна вісь

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні дані свідчать про те, що війська РФ просувалися в західній частині Юнаківки.

Схід України

Харківський напрямок . За даними ISW, російські війська продовжили наступальні дії, проте просування не отримали. Окупанти атакували в районі Вовчанська та Зеленого.

. За даними ISW, російські війська продовжили наступальні дії, проте просування не отримали. Окупанти атакували в районі Вовчанська та Зеленого. Великобурлуцький район. Російські так звані "воєнкори" стверджували, нібито окупанти просунулися на захід і південь від Мілового. Вони атакували біля Великого Бурлука в районі Мілового.

Російські так звані "воєнкори" стверджували, нібито окупанти просунулися на захід і південь від Мілового. Вони атакували біля Великого Бурлука в районі Мілового. Куп'янський напрямок . Ворожі війська атакували в Російські війська атакували в районі Кіндрашівки, Голубівки та Радківки, а також біля Мирового, Синьківки, Кам'янки, Стройовки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного.

. Ворожі війська атакували в Російські війська атакували в районі Кіндрашівки, Голубівки та Радківки, а також біля Мирового, Синьківки, Кам'янки, Стройовки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного. Боровий напрямок . Російські війська атакували в районі Загризового та Колесниківки, у напрямку Нової Кругляківки, біля Копанок, Греківки, Чернещини та Новосергіївки.

. Російські війська атакували в районі Загризового та Колесниківки, у напрямку Нової Кругляківки, біля Копанок, Греківки, Чернещини та Новосергіївки. Лиманський напрямок . Російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, проте підтверджених успіхів не досягли.

. Російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, проте підтверджених успіхів не досягли. Сіверський напрямок. Геолокаційні дані показують, що українські війська просунулися в районі Серебрянського лісу на північний схід від Григорівки.

Торецький напрямок

Геолокаційні дані свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в західній частині Новоспаського (на захід від Торецька), а також у центральній частині Яблунівки вздовж вулиці Ленінської.

Покровський напрямок

Також окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку - на північному сході Федорівки, південному заході Разина і на північному сході Новоекономічного.

Новопавлівка

Нещодавно українські війська просунулися на напрямку Новопавлівки - у районі Толстого і Піддубного.

Запорізька область

Українські та російські війська просунулися на заході Запорізької області. Сили оборони просунулися в північно-західній частині Кам'янського. А окупанти - уздовж вулиці Молодіжної на півночі Кам'янського.