Перша тактично значуща активність: в ISW розповіли, де просунулися війська РФ
Українські війська нещодавно просунулися в районі Лиману, Новопавлівки та на заході Запорізької області, а російські - у Сумській і Запорізькій областях, а також у районі Торецька, Покровська та Гуляйполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
"Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області в районі Гуляйполя - це перша тактично значуща активність на цій ділянці фронту після українського контрнаступу влітку 2023 року", - повідомили аналітики.
Північна вісь
Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні дані свідчать про те, що війська РФ просувалися в західній частині Юнаківки.
Схід України
- Харківський напрямок. За даними ISW, російські війська продовжили наступальні дії, проте просування не отримали. Окупанти атакували в районі Вовчанська та Зеленого.
- Великобурлуцький район. Російські так звані "воєнкори" стверджували, нібито окупанти просунулися на захід і південь від Мілового. Вони атакували біля Великого Бурлука в районі Мілового.
- Куп'янський напрямок. Ворожі війська атакували в Російські війська атакували в районі Кіндрашівки, Голубівки та Радківки, а також біля Мирового, Синьківки, Кам'янки, Стройовки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного.
- Боровий напрямок. Російські війська атакували в районі Загризового та Колесниківки, у напрямку Нової Кругляківки, біля Копанок, Греківки, Чернещини та Новосергіївки.
- Лиманський напрямок. Російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, проте підтверджених успіхів не досягли.
- Сіверський напрямок. Геолокаційні дані показують, що українські війська просунулися в районі Серебрянського лісу на північний схід від Григорівки.
Торецький напрямок
Геолокаційні дані свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в західній частині Новоспаського (на захід від Торецька), а також у центральній частині Яблунівки вздовж вулиці Ленінської.
Покровський напрямок
Також окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку - на північному сході Федорівки, південному заході Разина і на північному сході Новоекономічного.
Новопавлівка
Нещодавно українські війська просунулися на напрямку Новопавлівки - у районі Толстого і Піддубного.
Запорізька область
Українські та російські війська просунулися на заході Запорізької області. Сили оборони просунулися в північно-західній частині Кам'янського. А окупанти - уздовж вулиці Молодіжної на півночі Кам'янського.
Ситуація на фронті
14 липня відбулося 138 бойових зіткнень. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку.
Країна-терорист завдала два ракетні удари, застосувавши дві ракети, 64 авіаційні удари, скинувши 100 керованих бомб.
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