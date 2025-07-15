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Перша тактично значуща активність: в ISW розповіли, де просунулися війська РФ

Вівторок 15 липня 2025 07:10
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Перша тактично значуща активність: в ISW розповіли, де просунулися війська РФ Фото: окупанти просунулися на кількох напрямках (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Українські війська нещодавно просунулися в районі Лиману, Новопавлівки та на заході Запорізької області, а російські - у Сумській і Запорізькій областях, а також у районі Торецька, Покровська та Гуляйполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області в районі Гуляйполя - це перша тактично значуща активність на цій ділянці фронту після українського контрнаступу влітку 2023 року", - повідомили аналітики.

Перша тактично значуща активність: в ISW розповіли, де просунулися війська РФ

Північна вісь

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні дані свідчать про те, що війська РФ просувалися в західній частині Юнаківки.

Перша тактично значуща активність: в ISW розповіли, де просунулися війська РФ

Схід України

  • Харківський напрямок. За даними ISW, російські війська продовжили наступальні дії, проте просування не отримали. Окупанти атакували в районі Вовчанська та Зеленого.
  • Великобурлуцький район. Російські так звані "воєнкори" стверджували, нібито окупанти просунулися на захід і південь від Мілового. Вони атакували біля Великого Бурлука в районі Мілового.
  • Куп'янський напрямок. Ворожі війська атакували в Російські війська атакували в районі Кіндрашівки, Голубівки та Радківки, а також біля Мирового, Синьківки, Кам'янки, Стройовки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та в напрямку Піщаного.
  • Боровий напрямок. Російські війська атакували в районі Загризового та Колесниківки, у напрямку Нової Кругляківки, біля Копанок, Греківки, Чернещини та Новосергіївки.
  • Лиманський напрямок. Російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, проте підтверджених успіхів не досягли.
  • Сіверський напрямок. Геолокаційні дані показують, що українські війська просунулися в районі Серебрянського лісу на північний схід від Григорівки.

Перша тактично значуща активність: в ISW розповіли, де просунулися війська РФ

Перша тактично значуща активність: в ISW розповіли, де просунулися війська РФ

Торецький напрямок

Геолокаційні дані свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в західній частині Новоспаського (на захід від Торецька), а також у центральній частині Яблунівки вздовж вулиці Ленінської.

Перша тактично значуща активність: в ISW розповіли, де просунулися війська РФ

Покровський напрямок

Також окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку - на північному сході Федорівки, південному заході Разина і на північному сході Новоекономічного.

Перша тактично значуща активність: в ISW розповіли, де просунулися війська РФ

Новопавлівка

Нещодавно українські війська просунулися на напрямку Новопавлівки - у районі Толстого і Піддубного.

Перша тактично значуща активність: в ISW розповіли, де просунулися війська РФ

Запорізька область

Українські та російські війська просунулися на заході Запорізької області. Сили оборони просунулися в північно-західній частині Кам'янського. А окупанти - уздовж вулиці Молодіжної на півночі Кам'янського.

Перша тактично значуща активність: в ISW розповіли, де просунулися війська РФ

Ситуація на фронті

14 липня відбулося 138 бойових зіткнень. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку.

Країна-терорист завдала два ракетні удари, застосувавши дві ракети, 64 авіаційні удари, скинувши 100 керованих бомб.

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