ЗСУ контратакують на півдні: Сирський нагадав командирам головний пріоритет

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських захисників, які беруть участь у боях на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя, і нагадав про головний пріоритет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сирського у Facebook.
Головком наголосив, що обстановка на південно-східних напрямках залишається складною.
"Противник не полишає намірів прорвати наші бойові порядки, проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням ОВТ, однак без суттєвого успіху. Воїни Сил оборони утримують визначені рубежі і позиції, зривають наміри ворога та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці", - йдеться у його заяві.
Сирський підкреслив, що підрозділи ЗСУ проводять результативні контратакувальні, штурмові дії, застосовуючи безпілотні системи, артилерію та засоби радіоелектронної боротьби.
"Наголосив на першочерговому пріоритеті: звільняти території - вкрай важливо, однак, маємо насамперед берегти життя наших воїнів, зберігати боєздатність частин і підрозділів", - зазначив генерал.
Він також нагадав командирам, що під час розстановки й призначення військових на посади слід обов’язково враховувати їхній професійний досвід, кваліфікацію та спеціальні навички, здобуті у цивільному житті.
Нагадаємо, росіяни підтягують резерви на сході, через що ЗСУ роблять ставку на дрони та роботизовану логістику.
Раніше головнокомандувач ЗСУ анонсував перехід України до наступальних операцій, оскільки, за його словами, суто в обороні перемогу здобути неможливо.
Крім того, Сирський підбив підсумки минулого року, зазначивши, що ЗСУ провели три успішні наступальні операції, дві з яких відбулися на території Росії.