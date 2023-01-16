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ЗСУ з Javelin знищили найсучасніший танк Росії Т-90 "Прорив" (відео)

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 21:32
ЗСУ з Javelin знищили найсучасніший танк Росії Т-90 "Прорив" (відео) Фото: ЗСУ з Javelin знищили найсучасніший танк Росії Т-90 "Прорив" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України використовуючи Javelin знищили найсучасніший танк РФ Т-90 "Прорив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"На Сватівському напрямку працюють мобільні протитанкові розрахунки "Javelin", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що в результаті успішних дій в районі Куземівка, знищено один Т-90 "Прорив".

Інший було серйозно пошкоджено, на відео можна побачити задимлення бойової машини.

Нагадаємо, що Збройні сили України з артилерії знищили російських окупантів у лісосмузі Донецької області.

Українські захисники натрапили на групу російських окупантів, та за допомогою кулеметів та гранатометів знищили загарбників та їхні позиції.

Українські військові знищили ворожу БМП та склад боєприпасів у Луганській області.

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