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Бій очима операторів ССО: військові зненацька заскочили та знищили групу росіян (відео)

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П'ятниця 13 січня 2023 14:00
Бій очима операторів ССО: військові зненацька заскочили та знищили групу росіян (відео) Ілюстративне фото: військові зненацька заскочили та знищили групу росіян (відео) (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники натрапили на групу російських окупантів, та за допомогою кулеметів та гранатометів знищили загарбників та їхні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування сил спецоперацій ЗСУ.

Зазначається, що під час виконання задач група Сил спеціальних операцій ЗСУ виявила близько десятка російських окупантів, кулеметний розрахунок та облаштовані спостережні пункти противника.

Бійці ССО вирішили скористатися можливістю та раптово атакувати загарбників.

"Влучним пострілом снайпер поцілив у спостерігача противника, кулеметники знищили ворожий кулеметний розрахунок та почали нищити особовий склад, з ручного гранатомету воїни ССО розстріляли бліндаж росіян", - сказано у повідомленні.

Після нанесення вогневого ураження росіянам група здійснила відхід.

Нагадаємо, українські бійці за допомогою високоточної зброї знищили ворожий танк у Донецькій області.

Окрім того, нещодавно наші захисники затрофеїли російський танк Т-90С, який призначений передусім для експорту.

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