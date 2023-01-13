Бій очима операторів ССО: військові зненацька заскочили та знищили групу росіян (відео)

Українські захисники натрапили на групу російських окупантів, та за допомогою кулеметів та гранатометів знищили загарбників та їхні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування сил спецоперацій ЗСУ.

Зазначається, що під час виконання задач група Сил спеціальних операцій ЗСУ виявила близько десятка російських окупантів, кулеметний розрахунок та облаштовані спостережні пункти противника. Бійці ССО вирішили скористатися можливістю та раптово атакувати загарбників. "Влучним пострілом снайпер поцілив у спостерігача противника, кулеметники знищили ворожий кулеметний розрахунок та почали нищити особовий склад, з ручного гранатомету воїни ССО розстріляли бліндаж росіян", - сказано у повідомленні. Після нанесення вогневого ураження росіянам група здійснила відхід.