ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та БМП у Луганській області (відео)
Українські військові знищили ворожу БМП та склад боєприпасів у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.
"У лісосмузі на Луганщині знищено особовий склад та БМП росіян", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час спільної розвідки БПЛА прикордонників та протитанкістів було визначено розташування ворожого мотострілкового підрозділу. Аеророзвідка миттєво передала координати артилеристам.
"Відпрацювали по ворогу гарматним вогнем - знищено БМП, особовий склад та забудови росіян", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що рух опору діє у Луганській області, попри смертельний ризик. Партизани підривають автомобілі колаборантів та залізницю.
Українським Силам оборони вдається потроху просуватися вперед на Кремінському напрямку Луганської області. Ворог намагається атакувати, але отримує відсіч.
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