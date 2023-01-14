ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та БМП у Луганській області (відео)

Фото: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та БМП у Луганській області (GettyImages)

Українські військові знищили ворожу БМП та склад боєприпасів у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"У лісосмузі на Луганщині знищено особовий склад та БМП росіян", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що під час спільної розвідки БПЛА прикордонників та протитанкістів було визначено розташування ворожого мотострілкового підрозділу. Аеророзвідка миттєво передала координати артилеристам. "Відпрацювали по ворогу гарматним вогнем - знищено БМП, особовий склад та забудови росіян", - додали в ОВА.