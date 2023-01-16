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Українські військові з артилерії знищили окупантів під Бахмутом (відео)

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Україна, Понеділок 16 січня 2023 16:55
Українські військові з артилерії знищили окупантів під Бахмутом (відео) Фото: Українські військові з артилерії знищили окупантів у лісосмузі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України з артилерії знищили російських окупантів у лісосмузі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

Українські військові на Бахмутському напрямку атакували позиції окупантів у лісосмузі.

"Зокрема, ліквідовано особовий склад противника, зруйновано 2 бліндажі, спалено боєкомплект і знищено броньовик та автівку", - заявили військові.

Зазначається, що це робота 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Нагадаємо, що українські сили протиповітряної оборони знищили п'ять російських дронів-камікадзе "Ланцет", якими окупанти хотіли атакувати ЗСУ.

Українські захисники натрапили на групу російських окупантів, та за допомогою кулеметів та гранатометів знищили загарбників та їхні позиції.

Українські військові знищили ворожу БМП та склад боєприпасів у Луганській області.

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