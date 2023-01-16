ВСУ из Javelin уничтожили самый современный танк России Т-90 "Прорыв" (видео)
Вооруженные силы Украины, используя Javelin, уничтожили самый современный танк РФ Т-90 "Прорыв".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.
"На Сватовском направлении работают мобильные противотанковые расчеты Javelin", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что в результате успешных действий в районе Куземовка уничтожен один Т-90 "Прорыв".
Другой был серьезно поврежден, на видео можно увидеть задымление боевой машины.
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