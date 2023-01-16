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ВСУ из Javelin уничтожили самый современный танк России Т-90 "Прорыв" (видео)

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Украина, Понедельник 16 января 2023 21:32
ВСУ из Javelin уничтожили самый современный танк России Т-90 "Прорыв" (видео) Фото: ВСУ из Javelin уничтожили самый современный танк России Т-90 "Прорыв" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины, используя Javelin, уничтожили самый современный танк РФ Т-90 "Прорыв".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

"На Сватовском направлении работают мобильные противотанковые расчеты Javelin", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что в результате успешных действий в районе Куземовка уничтожен один Т-90 "Прорыв".

Другой был серьезно поврежден, на видео можно увидеть задымление боевой машины.

Напомним, что Вооруженные силы Украины по артиллерии уничтожили российских кафиров в лесополосе Донецкой области.

Украинские защитники натолкнулись на группу российских кафиров, и с помощью пулеметов и гранатометов уничтожили захватчиков и их позиции.

Украинские военные уничтожили вражескую БМП и боеприпасы в Луганской области.

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