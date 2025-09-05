ЗСУ готуються на суші, морі та в повітрі для стримування Росії, - Зеленський

"Я не можу поділитися всіма деталями, але ми готуємося на суші, морі та в повітрі", - сказав глава держави.

Як розповів президент, план включає системи безпілотників, які зменшать ймовірність продовження війни Росією, а також удосконалення оборонних систем та заходи для запобігання атакам ворога.

"Ми працюємо над удосконаленням оборонних систем та запобіганням нападам росіян, і це підштовхне їх до підписання мирної угоди", - заявив Зеленський.

Він додав, що "для цього потрібна підтримка Сполучених Штатів".