ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЗСУ готуються на суші, морі та в повітрі для стримування Росії, - Зеленський

П'ятниця 05 вересня 2025 11:14
UA EN RU
ЗСУ готуються на суші, морі та в повітрі для стримування Росії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Збройні сили України розробляють нову архітектуру безпеки, яка має допомогти стримати російську агресію та підштовхнути РФ до підписання мирної угоди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції на форумі Ambrosetti, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai.

"Я не можу поділитися всіма деталями, але ми готуємося на суші, морі та в повітрі", - сказав глава держави.

Як розповів президент, план включає системи безпілотників, які зменшать ймовірність продовження війни Росією, а також удосконалення оборонних систем та заходи для запобігання атакам ворога.

"Ми працюємо над удосконаленням оборонних систем та запобіганням нападам росіян, і це підштовхне їх до підписання мирної угоди", - заявив Зеленський.

Він додав, що "для цього потрібна підтримка Сполучених Штатів".

Мирна угода по Україні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх недавніх переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

За його словами, усі учасники погодилися, що головною метою має бути саме мирна угода, а не лише тимчасове перемир’я.

Також спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив про можливість мирної угоди між Україною та Росією до кінця року.

Тим часом Британія готова підтримати ідею про укладення мирної угоди між РФ та Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
Новини
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії