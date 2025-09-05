ЗСУ готуються на суші, морі та в повітрі для стримування Росії, - Зеленський

Збройні сили України розробляють нову архітектуру безпеки, яка має допомогти стримати російську агресію та підштовхнути РФ до підписання мирної угоди.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції на форумі Ambrosetti, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai .

"Я не можу поділитися всіма деталями, але ми готуємося на суші, морі та в повітрі", - сказав глава держави.

Як розповів президент, план включає системи безпілотників, які зменшать ймовірність продовження війни Росією, а також удосконалення оборонних систем та заходи для запобігання атакам ворога.

"Ми працюємо над удосконаленням оборонних систем та запобіганням нападам росіян, і це підштовхне їх до підписання мирної угоди", - заявив Зеленський.

Він додав, що "для цього потрібна підтримка Сполучених Штатів".