ВСУ готовятся на суше, море и в воздухе для сдерживания России, - Зеленский

Вооруженные силы Украины разрабатывают новую архитектуру безопасности, которая должна помочь сдержать российскую агрессию и подтолкнуть РФ к подписанию мирного соглашения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции на форуме Ambrosetti, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai .

"Я не могу поделиться всеми деталями, но мы готовимся на суше, море и в воздухе", - сказал глава государства.

Как рассказал президент, план включает системы беспилотников, которые уменьшат вероятность продолжения войны Россией, а также совершенствование оборонительных систем и меры для предотвращения атак врага.

"Мы работаем над усовершенствованием оборонительных систем и предотвращением нападений россиян, и это подтолкнет их к подписанию мирного соглашения", - заявил Зеленский.

Он добавил, что "для этого нужна поддержка Соединенных Штатов".