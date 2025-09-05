ua en ru
ВСУ готовятся на суше, море и в воздухе для сдерживания России, - Зеленский

Пятница 05 сентября 2025 11:14
ВСУ готовятся на суше, море и в воздухе для сдерживания России, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Вооруженные силы Украины разрабатывают новую архитектуру безопасности, которая должна помочь сдержать российскую агрессию и подтолкнуть РФ к подписанию мирного соглашения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции на форуме Ambrosetti, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai.

"Я не могу поделиться всеми деталями, но мы готовимся на суше, море и в воздухе", - сказал глава государства.

Как рассказал президент, план включает системы беспилотников, которые уменьшат вероятность продолжения войны Россией, а также совершенствование оборонительных систем и меры для предотвращения атак врага.

"Мы работаем над усовершенствованием оборонительных систем и предотвращением нападений россиян, и это подтолкнет их к подписанию мирного соглашения", - заявил Зеленский.

Он добавил, что "для этого нужна поддержка Соединенных Штатов".

Мирное соглашение по Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал заявление по итогам своих недавних переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

По его словам, все участники согласились, что главной целью должно быть именно мирное соглашение, а не только временное перемирие.

Также спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил о возможности мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года.

Тем временем Британия готова поддержать идею о заключении мирного соглашения между РФ и Украиной.

