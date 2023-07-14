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Нацгвардія готує плацдарм для розширення наступальних дій на Авдіївському напрямку

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П'ятниця 14 липня 2023 12:09
Нацгвардія готує плацдарм для розширення наступальних дій на Авдіївському напрямку Фото: українські воїни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На Авдіївському напрямку нацгвардійці відбивають регулярні атаки ворога. Готується плацдарм для розширення наступальних дій.

Про це розповів заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії Микола Уршалович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"На Авдіївському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Противник атакує постійно, робить вилазки, але його спроби успіхів не мають. Підрозділи Національної гвардії утримують ініціативу та готують плацдарм для розширення та продовження наступальних дій", - розповів Уршалович.

Заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії додав, що на напрямку спецпризначенці Нацгвардії розрахунком Javelin знищили російський танк разом з екіпажем.

За тиждень на Авдіївському напрямку наші воїни ліквідували 58 росіян та поранили 9 ворожих солдатів.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу, ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби наші воїни ще 550 російських загарбників. З початку війни Російська Федерація втратила вже 236 590 одиниць живої сили.

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