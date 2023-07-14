Нацгвардия готовит плацдарм для расширения наступательных действий на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении нацгвардейцы отражают регулярные атаки врага. Готовится плацдарм для расширения наступательных действий.
Об этом рассказал заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии Николай Уршалович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"На Авдеевском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Противник атакует постоянно, делает вылазки, но его попытки успехов не имеют. Подразделения Национальной гвардии удерживают инициативу и готовят плацдарм для расширения и продолжения наступательных действий", - рассказал Уршалович.
Заместитель директора департамента планирования применения ГУ Нацгвардии добавил, что на направлении спецназовцы Нацгвардии расчетом Javelin уничтожили российский танк вместе с экипажем.
За неделю на Авдеевском направлении наши воины ликвидировали 58 россиян и ранили 9 вражеских солдат.
Ситуация на фронте
Согласно данным Генерального штаба, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки наши воины еще 550 российских захватчиков. С начала войны Российская Федерация потеряла уже 236 590 единиц живой силы.
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