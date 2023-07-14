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Півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки: оновлені втрати РФ

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Україна, П'ятниця 14 липня 2023 08:28
Півтисячі окупантів та десятки одиниць техніки: оновлені втрати РФ Фото: Росія втратила у війні проти України вже понад 236 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні перевищили 236 тисяч військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 550 російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 14 липня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - 236590 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків - 4092 (+24097 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 8008 (+9) од,
  • артилерійських систем - 4449 (+24) од,
  • РСЗВ - 680 (+2) од,
  • засоби ППО - 423 (+2) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 310 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3783 (+31),
  • крилаті ракети - 1273 (+2) од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7019 (+24) од,
  • спеціальна техніка - 662 (+10).

Росія зазнає втрат на війні

Зазначимо, що російське Міноборони від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати армії РФ. Також невідомі втрати серед найманців російських ПВК.

При цьому російські ЗМІ зазначають, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.

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