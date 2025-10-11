ЗСУ ефектно уразили дронами РЗСВ і 5 танків росіян (відео)

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що ЗСУ на Покровському напрямку вперше знищили наземний роботизований комплекс росіян "Кур'єр", який призначений для бойового застосування.

Також ми писали, що Сили безпілотних систем ЗСУ знищили в Луганській області рідкісну і дорогу станцію радіолокаційної боротьби "Житель".