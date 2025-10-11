UA

ЗСУ ефектно уразили дронами РЗСВ і 5 танків росіян (відео)

Фото: штурм російських окупантів провалився (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Оператори дронів успішно зупинили штурм росіян на Донецькому напрямку. Військові уразили безпілотниками одну РЗСВ та 5 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем ЗС України.

"На Донецькому напрямку оператори 427 окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" зупинили штурмові дії противника, уразивши танки, чим позбавили піхотні групи прикриття й унеможливили подальший наступ", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, військові завдали результативний удар по реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град", коли ворог вів вогонь по позиціях української армії.

Внаслідок злагоджених дій вогневий залп був перерваний, а бойова машина знищена.

 

"Системна робота 427-го ОПБпС "Рарог" послаблює наступальний потенціал противника та забезпечує Силам оборони тактичну перевагу на визначених ділянках фронту", - резюмували у Силах безпілотних систем ЗСУ.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що ЗСУ на Покровському напрямку вперше знищили наземний роботизований комплекс росіян "Кур'єр", який призначений для бойового застосування.

Також ми писали, що Сили безпілотних систем ЗСУ знищили в Луганській області рідкісну і дорогу станцію радіолокаційної боротьби "Житель".

