Знищення рідкісної станції РЕБ "Житель": Сили безпілотних систем показали, як це відбувалось

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 412-й полк Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ у Telegram.

Повідомляється, що бійці 412-го полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили російську станцію РЕБ "Житель" на Луганщині.

У Telegram-каналі полку було опубліковано відео знищення станції.

"Станція постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" – вкрай рідкісна і дороговартісна ціль. З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем", - ідеться у дописі.

"Житель" – складна і багатофункціональна система. Згідно з технічними характеристиками, може глушити наземний радіозв’язок на дальність до 25 км, зв’язок на літальних апаратах – до 50 км.

Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їхнього розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв’язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв’язку.