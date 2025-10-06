ua en ru
Під Покровськом дрони ЗСУ вперше знищили російського бойового робота "Курьер"

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 20:04
Під Покровськом дрони ЗСУ вперше знищили російського бойового робота "Курьер" Ілюстративне фото: ЗСУ вперше знищили російського бойового робота "Курьер" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На Покровському напрямку українські військові знищили вперше знищили наземний роботизований комплекс ворога, призначений для бойового застосування.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

Ураження відбулося минулого тижня силами безпілотних систем 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Мова про російський НРТК "Курьер", який оснащений автоматичним гранатометом АГС-17.

Окупанти дистанційно та скритно направили НРК на рівнинну місцевість - якомога ближче до захисників Покровської агломерації, очікуючи нагоди для обстрілу наших позицій.

Під час патрулювання цього сектору оборони екіпаж українських дронарів помітив НРК. Після виявлення ворожого об’єкта оборонці Покровська запустили FPV та знищили ворожий наземний бойовий дрон.

НРТК "Курьер" пересувається на гусеничній платформі з електродвигунами, оснащений автоматичним гранатометом АГС-17 та керується через радіоканал. Дальність зв’язку - від 3 до 10 км. "Курьер" має курсову та поворотну оглядову камеру.

Раніше ми писали, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

Також ЗСУ отримали новий гусеничний наземний безпілотник "Мураха", який здатен перевозити понад 500 кг та може протистояти РЕБ ворога.

