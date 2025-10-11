RU

ВСУ эффектно поразили дронами РСЗО и 5 танков россиян (видео)

Фото: штурм российских оккупантов провалился (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Операторы дронов успешно остановили штурм россиян на Донецком направлении. Военные поразили беспилотниками одну РСЗО и 5 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем ВС Украины.

"На Донецком направлении операторы 427 отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" остановили штурмовые действия противника, поразив танки, чем лишили пехотные группы прикрытия и сделали невозможным дальнейшее наступление", - говорится в сообщении.

Кроме того, военные нанесли результативный удар по реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град", когда враг вел огонь по позициям украинской армии.

В результате слаженных действий огневой залп был прерван, а боевая машина уничтожена.

 

"Системная работа 427-го ОПБпС "Рарог" ослабляет наступательный потенциал противника и обеспечивает Силам обороны тактическое преимущество на определенных участках фронта", - резюмировали в Силах беспилотных систем ВСУ.

Напомним, на этой неделе стало известно, что ВСУ на Покровском направлении впервые уничтожили наземный роботизированный комплекс россиян "Курьер", который предназначен для боевого применения.

Также мы писали, что Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили в Луганской области редкую и дорогостоящую станцию радиолокационной борьбы "Житель".

