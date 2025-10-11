ВСУ эффектно поразили дронами РСЗО и 5 танков россиян (видео)

Напомним, на этой неделе стало известно, что ВСУ на Покровском направлении впервые уничтожили наземный роботизированный комплекс россиян "Курьер", который предназначен для боевого применения.

Также мы писали, что Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили в Луганской области редкую и дорогостоящую станцию радиолокационной борьбы "Житель".