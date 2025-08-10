ЗСУ другий день поспіль мають успіх на Куп'янському напрямку, - ISW

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 8 серпня, ЗСУ нещодавно відбили ворожі атаки і просунулися на південний захід від Кіндрашівки (на північ від Куп'янська).

У зведенні днем раніше аналітики повідомили, що українська армія нещодавно просунулася на південний захід від Радківки (теж на північ від Куп'янська).

Водночас у ISW пишуть, що росіяни нещодавно просунулися на північний захід і північ від Куп'янська, продовжуючи свої спроби оточити і захопити місто.

Також аналітики навели заяву одного з російських воєнкорів, який заявив, що війська РФ нібито захопили залізничну станцію на північний схід від Куп'янська.