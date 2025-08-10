ВСУ второй день подряд имеют успех на Купянском направлении, - ISW

Силы обороны Украины второй день подряд контратакуют и имеют успехи на Купянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 8 августа, ВСУ недавно отбили вражеские атаки и продвинулись к юго-западу от Кондрашовки (к северу от Купянска).
В сводке днем ранее аналитики сообщили, что украинская армия недавно продвинулась к юго-западу от Радковки (тоже к северу от Купянска).
В то же время в ISW пишут, что россияне недавно продвинулись к северо-западу и северу от Купянска, продолжая свои попытки окружить и захватить город.
Также аналитики привели заявление одного из российских военкоров, который заявил, что войска РФ якобы захватили железнодорожную станцию к северо-востоку от Купянска.
Напомним, несколько недель назад начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил, что в результате длительных атака РФ в Купянске Харьковской области разрушено 95% инфраструктуры.
"В целом 95% города Купянск разрушено или повреждено. Все держим. Есть энергоснабжение там, где это возможно сделать. Есть газоснабжение. К сожалению, попаданием управляемой авиационной бомбы поврежден водопровод", - рассказал Беседин.
Он также добавил, что на сегодня восстановление требует привлечения тяжелой специализированной техники, однако сделать это невозможно.
Что же касается планов РФ, то недели три назад спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин сообщил, что россияне хотят навести понтонные переправы для бронетехники через реку Оскол, чтобы иметь условия для окружения или штурма Купянска. Однако он отметил, что ВСУ срывают эти планы.