ЗСУ другий день поспіль мають успіх на Куп'янському напрямку, - ISW

Неділя 10 серпня 2025 06:40
ЗСУ другий день поспіль мають успіх на Куп'янському напрямку, - ISW Фото: аналітики двічі зафіксували просування ЗСУ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сили оборони України другий день поспіль контратакують і мають успіхи на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 8 серпня, ЗСУ нещодавно відбили ворожі атаки і просунулися на південний захід від Кіндрашівки (на північ від Куп'янська).

ЗСУ другий день поспіль мають успіх на Куп'янському напрямку, - ISW

У зведенні днем раніше аналітики повідомили, що українська армія нещодавно просунулася на південний захід від Радківки (теж на північ від Куп'янська).

Водночас у ISW пишуть, що росіяни нещодавно просунулися на північний захід і північ від Куп'янська, продовжуючи свої спроби оточити і захопити місто.

Також аналітики навели заяву одного з російських воєнкорів, який заявив, що війська РФ нібито захопили залізничну станцію на північний схід від Куп'янська.

Руйнування Куп'янська і плани РФ

Нагадаємо, кілька тижнів тому начальник Куп'янської ВГА Андрій Бесєдін повідомив, що в результаті тривалих атак РФ в Куп'янську Харківської області зруйновано 95% інфраструктури.

"В цілому 95% міста Куп'янськ зруйновано або пошкоджено. Все тримаємо. Є енергопостачання там, де це можливо зробити. Є газопостачання. На жаль, влученням керованої авіаційної бомби пошкоджено водопровід", - розповів Бесєдін.

Він також додав, що на сьогодні відновлення вимагає залучення важкої спеціалізованої техніки, однак зробити це неможливо.

Що ж стосується планів РФ, то три тижні тому спікер ОТГ "Харків" Павло Шамшин повідомив, що росіяни хочуть навести понтонні переправи для бронетехніки через річку Оскол, щоб мати умови для оточення або штурму Куп'янська. Однак він зазначив, що ЗСУ зривають ці плани.

