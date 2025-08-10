ВСУ второй день подряд имеют успех на Купянском направлении, - ISW

Силы обороны Украины второй день подряд контратакуют и имеют успехи на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 8 августа, ВСУ недавно отбили вражеские атаки и продвинулись к юго-западу от Кондрашовки (к северу от Купянска).

В сводке днем ранее аналитики сообщили, что украинская армия недавно продвинулась к юго-западу от Радковки (тоже к северу от Купянска).

В то же время в ISW пишут, что россияне недавно продвинулись к северо-западу и северу от Купянска, продолжая свои попытки окружить и захватить город.

Также аналитики привели заявление одного из российских военкоров, который заявил, что войска РФ якобы захватили железнодорожную станцию к северо-востоку от Купянска.