UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ дотримуються тактики: за тиждень знищили рекордну кількість артсистем росіян, - експерт

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили рекордну кількість артсистем росіян за тиждень (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Єлизавета Драбкіна

Українські військові за минулий тиждень знищили рекордну кількість артилерійських систем російських окупантів.

Про це військовий експерт Владислав Селезньов повідомив у коментарі РБК-Україна.

Військовий експерт пропонує оцінювати втрати російських військових в динаміці. Так, він звернув увагу на те, що за тиждень було ліквідовано майже 4500 окупантів, знищено 26 танків, 58 бойових бронемашин та до 119 артилерійських систем.

Селезньов підкреслив, що знищення 119 артилерійських систем за тиждень є рекордом для ЗСУ.

"Про що це говорить? Про те, що наші продовжують дотримуватися своєї тактики першого етапу контрнаступу - руйнування бойових можливостей путінських військ. Очевидно, чим більше артилерії, танків та бронетехніки ми їм спалимо, тим менше клопоту вони нам завдадуть у перспективі", - сказав він.

Втрати Росії у війні

За даними українського Генштабу, лише за минулий день наші військові знищили 5 артилерійських систем противника. При цьому з початку повномасштабної війни росіяни втратили 4371 артсистем.

Окрім того, вчора українські захисники ліквідували ще 400 окупантів, а з 4 лютого у лавах армії РФ поменшало на 234 480 військових.

Окрім того, у Міноборони повідомляли, що співвідношення втрат серед українських та російських бійців на півдні становить 1 до 5,3.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниРосійська Федерація