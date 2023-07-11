ВСУ придерживаются тактики: за неделю уничтожили рекордное количество артсистем россиян, - эксперт

Военный эксперт предлагает оценивать потери российских военных в динамике. Так, он обратил внимание на то, что за неделю было ликвидировано около 4500 оккупантов, уничтожено 26 танков, 58 боевых бронемашин и до 119 артиллерийских систем.

Селезнев подчеркнул, что уничтожение 119 артиллерийских систем за неделю является рекордом для ВСУ.

"О чем это говорит? О том, что наши продолжают соблюдать свою тактику первого этапа контрнаступления - разрушение боевых возможностей путинских войск. Очевидно, чем больше артиллерии, танков и бронетехники мы им сожжем, тем меньше хлопот они нам доставят в перспективе", - сказал он.

Потери России в войне

По данным украинского Генштаба, только за прошлый день наши военные уничтожили пять артиллерийских систем противника. При этом с начала полномасштабной войны россияне потеряли 4371 артсистем.

Кроме того, вчера украинские защитники ликвидировали еще 400 оккупантов, а с 4 февраля в рядах армии РФ стало меньше на 234 480 военных.

Кроме того, в Минобороны сообщали, что соотношение потерь среди украинских и российских бойцов на юге составляет 1 к 5,3.

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