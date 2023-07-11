RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ придерживаются тактики: за неделю уничтожили рекордное количество артсистем россиян, - эксперт

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили рекордное количество артсистем россиян за неделю (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Елизавета Драбкина

Украинские военные за прошлую неделю уничтожили рекордное количество артиллерийских систем российских оккупантов.

Об этом военный эксперт Владислав Селезнев сообщил в комментарии РБК-Украина.

Военный эксперт предлагает оценивать потери российских военных в динамике. Так, он обратил внимание на то, что за неделю было ликвидировано около 4500 оккупантов, уничтожено 26 танков, 58 боевых бронемашин и до 119 артиллерийских систем.

Селезнев подчеркнул, что уничтожение 119 артиллерийских систем за неделю является рекордом для ВСУ.

"О чем это говорит? О том, что наши продолжают соблюдать свою тактику первого этапа контрнаступления - разрушение боевых возможностей путинских войск. Очевидно, чем больше артиллерии, танков и бронетехники мы им сожжем, тем меньше хлопот они нам доставят в перспективе", - сказал он.

Потери России в войне

По данным украинского Генштаба, только за прошлый день наши военные уничтожили пять артиллерийских систем противника. При этом с начала полномасштабной войны россияне потеряли 4371 артсистем.

Кроме того, вчера украинские защитники ликвидировали еще 400 оккупантов, а с 4 февраля в рядах армии РФ стало меньше на 234 480 военных.

Кроме того, в Минобороны сообщали, что соотношение потерь среди украинских и российских бойцов на юге составляет 1 к 5,3.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныРоссийская Федерация