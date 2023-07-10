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ЗСУ ліквідували ще 440 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив втрати РФ

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Понеділок 10 липня 2023 08:09
ЗСУ ліквідували ще 440 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив втрати РФ Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 440 російських окупантів, таким чином з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 234 480 одиниць своєї живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 234480 (+440) осіб ліквідовано;
  • танків - 4085 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 7966 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 4371 (+5) од.;
  • РСЗВ - 668 од.;
  • засоби ППО - 414 (+1) од.;
  • літаків - 315 од.;
  • вертольотів - 309 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3686 (+1) од.;
  • крилаті ракети - 1271 од.;
  • кораблі/катери - 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6937 (+8) од.;
  • спеціальна техніка - 632 (+4) од.;

Яка ситуація на фронті

Як інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, ворог і надалі зосереджує основні зусилля на:

  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар'їнському напрямках.

Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Зазначимо, що згідно з даними Інституту вивчення війні (ISW), ЗСУ продовжують відтісняти російських окупантів біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку, а також ведуть бої в Запорізькій області. Тим часом загарбники відновлюють свої позиції на затоплених територіях Херсонської області.

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