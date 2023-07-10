ЗСУ ліквідували ще 440 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)

Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 440 російських окупантів, таким чином з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 234 480 одиниць своєї живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 234480 (+440) осіб ліквідовано;

танків - 4085 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 7966 (+2) од.;

артилерійських систем - 4371 (+5) од.;

РСЗВ - 668 од.;

засоби ППО - 414 (+1) од.;

літаків - 315 од.;

вертольотів - 309 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3686 (+1) од.;

крилаті ракети - 1271 од.;

кораблі/катери - 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6937 (+8) од.;

спеціальна техніка - 632 (+4) од.; Яка ситуація на фронті Як інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, ворог і надалі зосереджує основні зусилля на: Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Зазначимо, що згідно з даними Інституту вивчення війні (ISW), ЗСУ продовжують відтісняти російських окупантів біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку, а також ведуть бої в Запорізькій області. Тим часом загарбники відновлюють свої позиції на затоплених територіях Херсонської області.