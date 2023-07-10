ЗСУ ліквідували ще 440 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив втрати РФ
Сили оборони України минулої доби ліквідували ще 440 російських окупантів, таким чином з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 234 480 одиниць своєї живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 234480 (+440) осіб ліквідовано;
- танків - 4085 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 7966 (+2) од.;
- артилерійських систем - 4371 (+5) од.;
- РСЗВ - 668 од.;
- засоби ППО - 414 (+1) од.;
- літаків - 315 од.;
- вертольотів - 309 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3686 (+1) од.;
- крилаті ракети - 1271 од.;
- кораблі/катери - 18 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6937 (+8) од.;
- спеціальна техніка - 632 (+4) од.;
Яка ситуація на фронті
Як інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, ворог і надалі зосереджує основні зусилля на:
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар'їнському напрямках.
Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
Зазначимо, що згідно з даними Інституту вивчення війні (ISW), ЗСУ продовжують відтісняти російських окупантів біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку, а також ведуть бої в Запорізькій області. Тим часом загарбники відновлюють свої позиції на затоплених територіях Херсонської області.
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