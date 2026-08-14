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Лавров підозрює США в ударах по території РФ і вимагає "пояснень"

11:49 14.08.2026 Пт
2 хв
Ба більше, він виступив з новою погрозою на адресу України
aimg Юлія Капітонова
Лавров підозрює США в ударах по території РФ і вимагає "пояснень" Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)
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Москва має дані про те, що США безпосередньо залучені до завдання ударів по території Росії. Кремль уже чекає від Вашингтона відповіді на свої запитання з цього приводу.

З такою заявою виступив глава МЗС Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".

За словами Лаврова, РФ не планує висувати припинення американської підтримки Києва як попередню умову для переговорів.

"Ми ультиматуми не ставимо", - додав російський міністр.

Він також підтвердив, що Москва передала Державному департаменту США запитання щодо постачання зброї, розвідувальних даних та можливої участі Вашингтона в ударах по території Росії на боці України, а зараз очікує на відповідь.

Окрім того, Лавров пригрозив, що РФ зробить свої підходи жорсткішими, щоб "зруйнувати все, що живить військову машину Києва з боку Заходу".

"Ми це вже робимо, і вони вже починають стогнати. І не випадково дедалі більше голосів із різних точок нашого спільного простору закликають негайно зупинитися. Так не буде", - цинічно заявив глава МЗС РФ.

Ба більше, він додав, що для Росії неприйнятне припинення бойових дій по лінії зіткнення.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Путін знайшов нових "винних" у війні з Україною.

Окрім того, з'ясувалося, яку вимогу Лавров висунув Рубіо щодо України.

Також стало відомо, чому провалилися переговори Трампа та Путіна на Алясці.

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