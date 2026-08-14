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Лавров заявив про відмову РФ від перемир’я та погрожує Україні "жорсткішими" ударами

12:40 14.08.2026 Пт
2 хв
Глава МЗС РФ вигадав новий привід для продовження війни
aimg Юлія Капітонова
Лавров заявив про відмову РФ від перемир’я та погрожує Україні "жорсткішими" ударами Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)
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Росія не планує "заморожувати" бойові дії по всій лінії фронту та погоджуватися на перемир’я з Україною.

З такою заявою виступив глава МЗС Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".

"Для Росії неприйнятна зупинка по лінії зіткнення - вона перекреслить подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Це неможливо розглядати", - цинічно збрехав Лавров.

Ба більше, російський дипломат почав вигадувати, що зупинятися треба винятково тоді, коли є "довгострокове, надійне, стійке врегулювання".

На цьому тлі Лавров пригрозив, що Росія посилить методи руйнування всього, що підживлює військову машину України з боку її союзників.

"Ми це вже робимо, і вони вже починають стогнати. І не випадково дедалі більше голосів із різних точок нашого спільного простору закликають негайно зупинитися. Так не вийде", - безсоромно додав глава МЗС РФ.

Що Україна могла запропонувати Росії

Згідно з даними Sky News, команда українського лідера Володимира Зеленського нібито надіслала Кремлю пропозицію про взаємну відмову від ударів по цивільних об'єктах у Чорному морі.

Однак Київ ці дані поки офіційно не підтверджував і не спростовував.

За словами журналістів, пропозиція команди Зеленського пролунала одночасно із повідомленнями про те, що США намагаються переконати Україну скоротити удари по російських портах.

До речі, нещодавно стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс особисто попросив Зеленського припинити атаки на танкери в Чорному морі.

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