Лавров заявив про відмову РФ від перемир’я та погрожує Україні "жорсткішими" ударами

Росія не планує "заморожувати" бойові дії по всій лінії фронту та погоджуватися на перемир’я з Україною.

З такою заявою виступив глава МЗС Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Вести ".

"Для Росії неприйнятна зупинка по лінії зіткнення - вона перекреслить подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Це неможливо розглядати", - цинічно збрехав Лавров.

Ба більше, російський дипломат почав вигадувати, що зупинятися треба винятково тоді, коли є "довгострокове, надійне, стійке врегулювання".

На цьому тлі Лавров пригрозив, що Росія посилить методи руйнування всього, що підживлює військову машину України з боку її союзників.

"Ми це вже робимо, і вони вже починають стогнати. І не випадково дедалі більше голосів із різних точок нашого спільного простору закликають негайно зупинитися. Так не вийде", - безсоромно додав глава МЗС РФ.