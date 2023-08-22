ЗСУ досягають успіху у напрямку Роботиного, а росіяни переміщають війська, - Генштаб

Сили оборони досягають успіху у напрямку Роботиного Запорізької області. Тим часом російські окупанти переміщують свої війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Українські військові продовжують вести наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Вони мали успіху у напрямку Роботиного та закріплюються на досягнутих рубежах.

Наші бійці також завдають вогневого ураження артилерією по виявлених ворожих цілях та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку українські бійці продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Російські військові вели безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснюють переміщення підрозділів та військ, активно застосовують резерви.

До того ж, ЗСУ продовжують стримувати ворожий наступ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки Донецької області. Тут тривають важкі бої. За добу відбулося 30 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті

Вчора у Міноборони розповіли, що українські бійці мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного та південніше села Мала Токмачка Запорізької області. У Роботиному зараз триває планова бойова робота.

До того ж, минулого тижня Сили оборони звільнили ще 3 кв. км на південному флангу довкола Бахмуту.

Більше про ситуацію в Роботиному та його тактичне значення, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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