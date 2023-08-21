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ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута, - Маляр

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Бахмут, Донецька область, Понеділок 21 серпня 2023 09:16
ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута, - Маляр Фото: ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили України минулого тижня звільнили ще 3 кв. км на південному флангу довкола Бахмуту. А на півночі міста ворог намагається вибити наші війська із зайнятих позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"Що стосується Бахмутського напрямку, то новини зараз ідуть і щодо південного флангу й північного. Якщо дивитися на карту, то це схоже дещо на підкову довкола Бахмута", - сказала Маляр.

За її словами, по північному флангу ворог намагається вибити наші війська із зайнятих позицій. Тому що ЗСУ там зайняли ключові панівні висоти та "добряче дошкуляють ворогу".

"І власне ворог там у пастці. Тому що вони не можуть вийти з Бахмута і там повноцінно просуватися. І тому намагаються штурмувати по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська. Ворогу не вдається це зробити, але бої там теж гарячі", - розповіла заступниця міністра.

Водночас українські війська просуваються по південному флангу довкола Бахмуту і минулого тижня звільнили ще 3 кв. км.

"І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута або по флангах Бахмута", - додала Маляр.

Ситуація біля Бахмута

Варто зазначити, що Бахмут протягом місяців залишався епіцентром бойових дій. За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти намагаються відновити втрачені позиції.

Минулої доби в районі Бахмута українські сили продовжували обмежені контрнаступальні дії й мали невеликий успіх. ЗСУ досягли позицій далі на захід і північ від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

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ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута, - Маляр
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